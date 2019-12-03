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Müşteri hizmetlerini 2 yılda 24 bin kez aradı, göz altına alındı

Japonya'da, 2 yıl içinde 24 bin kez müşteri hizmetlerini arayan 71 yaşındaki adam gözaltına alındı.

03.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:42Müşteri hizmetlerini 2 yılda 24 bin kez aradı, göz altına alındı

'da emekli bir adam, iki yılda bir GSM şirketinin müşteri hizmetleri yaklaşık 24 bin kez aradığı için gözaltına alındı.

71 yaşındaki adam, geçen hafta KDDI operatör şirketinin müşteri hizmetleri merkezine 400'den fazla çağrı yaptı. Şikayet üzerine, Tokyo polisi tarafından gözaltına alındı. Polis sözcüsü, şüphelinin "ticari faaliyeti engelleme" suçundan gözaltına alındığını belirtti.

24 BİN KEZ ARADI

Edinilen bilgiye göre, söz konusu telefon tacizi iki yıl sürdü. Şüphelinin kamuya açık telefon kabinlerinden toplam 24 bin kez aynı şirketi arayıp, çalışanlara hakaret ettiği ortaya çıktı.

Kimliği açıklanmayan adam, KDDI'nin yapılan sözleşemeye sağdık kalmadığını ve bundan dolayı çalışanların evine gelip kendisinden özür dilemesini istiyordu.


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