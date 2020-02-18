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Müşteri kasasından 6 bin euro çalan otel çalışanı tutuklandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 5 yıldızlı oteldeki müşterilere ait kasadan 6 bin euro çaldığı suçlamasıyla gözaltına alınan otel çalışanı N.K. (46), mahkemece tutuklandı.

18.02.2020 10:36 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:36Müşteri kasasından 6 bin euro çalan otel çalışanı tutuklandı

ANTALYA'nın ilçesinde, 5 yıldızlı oteldeki müşterilere ait kasadan 6 bin euro çaldığı suçlamasıyla gözaltına alınan otel çalışanı N.K. (46), mahkemece tutuklandı.

Manavgat Komutanlığı ekipleri, ilçede bulunan 5 yıldızlı otelde, müşterilere ait kasanın açılarak, içinden 6 bin euro çalınması üzerine araştırma başlattı. Yapılan araştırma sonucu hırsızlık olayını, otel çalışanı N.K.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan N.K., ifadesinde, suçlamaları kabul etmedi. Jandarmada işlemleri tamamlanarak, adliyeye sevk edilen N.K., buradaki ifadesinde ise suçunu itiraf edip, pişman olduğunu söyledi. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan N.K. tutuklandı.



Jandarma, Manavgat, Güncel

Kaynak: DHA

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