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Müşteri kısıtlamasına, dezenfektan ve eldivenli önlem

Müşteri kısıtlamasına, dezenfektan ve eldivenli önlem Kırşehir'de, marketler müşteri kısıtlaması uygulamasını destekliyor İçişleri Bakanlığından korona virüs tedbirleri kapsamında ek genelge yayınlanması sonrası Kırşehir'de, marketler, hizmet saatlerine uydukları gibi müşteri kısıtlamalarına...

24.03.2020 15:19 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:22
Müşteri kısıtlamasına, dezenfektan ve eldivenli önlem
Kırşehir 'de, marketler müşteri kısıtlaması uygulamasını destekliyor
KIRŞEHİR - İçişleri Bakanlığından korona virüs tedbirleri kapsamında ek genelge yayınlanması sonrası Kırşehir'de, marketler, hizmet saatlerine uydukları gibi müşteri kısıtlamalarına da sınırlama getirdi.
Market girişlerine el dezenfektanları koyan işletmelerde müşterilerin kurallara uymaları isteniyor. Dezenfektan kullanan müşteri içeri girdikten sonrada manav reyonu ile birlikte ekmek alırken de eldiven takıyor.
Yapılan uygulamayı doğru bulduğunu ifade eden Faruk Türedi, "Tedbirler biz insanlar için olması gerekenler oluyor. İnsanların daha duyarlı olması gerekir. İtalya ve İspanya'da yapılan hatalar bizlerde yapılmamalı. Özelliklede Sağlık Bakanı Fahretin Koca'nın söylediği kurallara uymamız gerekir. İş, işten geçmeden tedbir almak lazım" dedi.
Sağlık Bakanlığının aldığı tedbirlere uyduğunu söyleyen ve evde kalınmalı çağrısını yenileyen Ömer Yaylagül, "Yapılan her tedbir ve işlemler biz insanlar için bizler tedbirimizi aldıktan sonra hastalık zannetmiyorum ki kapımızı çalsın. Milletimizi ayakta tutabilmemiz için de elimizden gelen ne varsa yapmamız gerekir. Bize denen ise evde kal evde kal" diye düşüncelerini açıkladı.
Özellikle market girişinde dezenfektan uygulamasını doğru bulduğunu anlatan Fatma Öztekin ise insan sağlığı için yapılan her uygulamayı doğru bulduğunu belirterek insanların da kurallara uyması gerektiğini söyledi.
İnsan sağlığı için her şeyde sınırlamalar yapıldı
Yapılan her uygulamanın insan sağlığı için önem arz ettiğini belirten ve bakanlıklar tarafından alınan her kurala uymaya çalıştıklarını anlatan işletme sahibi Burhan Soylu, ise düşüncelerini şöyle açıkladı:
"Yapılan her şey tamamen insanların sağlıkları için, Sağlık Bakanlığı ve bakanlıklar tarafından yapılan uygulamalar gerçekçidir. İş yerimizde dezenfektan cihazımızı işletmemizde metrekaremize göre alışveriş yapılmasını sınırlandırdık. Yığılma ve toplu alış verişler için bilgilendirme yapıyoruz. Sağlık kurallarına daha fazla dikkat ediyoruz. Her adımızı da kurallara uygun yapıyoruz. Kalabalık için ise bekletme yapıyoruz. Personelimiz ise maskeli ve eldivenli şekilde çalışıyor." Müşteri kısıtlamasına, dezenfektan ve eldivenli önlem

Kaynak: İHA

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Müşteri kısıtlamasına, dezenfektan ve eldivenli önlem
Etiketler : Kırşehir, Genel

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