Müşterilerin küçük otellerden beklentisi hijyen

Eczacıbaşı Profesyonel bünyesinde yer alan EP Akademi'nin yöneticisi Gökçe Yılmaz,"Yaptığımız araştırmalar gösteriyor ki, son yıllarda müşteri ihtiyaç ve beklentileri sürekli değişim gösterse de değişmeyen tek kriter temizlik ve hijyen"dedi.

Türkiye Küçük Oteller Derneği'nin buluşması Hocapaşa Kültür Merkezi'nde yapıldı. Buluşmaya katılan küçük otellerin yetkilileri 2020 yılına ilişkin öngörülerini paylaşarak sezonu karşılarken, Eczacıbaşı Profesyonel de müşterilerinin ihtiyaçlarına göre şekillenen danışmanlık ve destek hizmetleriyle ilgili olarak katılımcıları bilgilendirdi.

Türkiye'nin dört bir yanındaki işletmelere ve sektör profesyonellerine uzaktan eğitim ile de ulaştıklarını söyleyen Yılmaz, "2019 itibariyle 220 işletmeden yaklaşık 1,000 kayıtlı üyesi bulunan EP Uzaktan Eğitim Programı ile küçük-büyük tüm sektör paydaşlarına temizlik ve hijyen konularında merak ettiklerini online olarak öğrenme imkanı sunuyoruz. Müşteri memnuniyetinin ve daha sonrasında sadakatinin sürdürülebilir olmasının yolu hijyen ve temizliğe verilen önemden geçiyor" dedi.

EP Uzaktan Eğitim Programı ile sektör çalışanlarına bilgiye diledikleri zaman online olarak ulaşma imkanı verirken, uzmanlık alanlarını da geliştirme fırsatı sağladıklarını da ifade eden Yılmaz, "Günümüzde müşterinin tercih kriterleri arasında hijyen standartları bu kadar önemli hale gelmişken, biz de sunduğumuz online ve uzaktan eğitimlerle hijyen ile ilgili tüm bilgimizi ve deneyimlerimizi üyelerimize aktarıyoruz. Bu bilgiler küçük otellere maliyetlerinde tasarruf sağlarken hem itibarlarına hem de personellerine de artı bir değer katıyor" diye ekledi. (Fotoğraflı)