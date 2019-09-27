Müşterilerine 10 GB internet hediye eden Türk Telekom, Twitter'da yeniden trend oldu

Dün İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki deprem sonrası gece saatlerine kadar hizmet veremeyen Türk Telekom'a aboneler sosyal medyadan büyük tepki göstermişti. #Turktelekompismanlıktır hashtag'iyle Twitter'da trend olan konuyu Haberler.com'un gündeme getirmesinin ardından Türk Telekom'dan karşı hamle geldi. GSM operatörü özür mahiyetinde aylık 5GB olmak üzere toplamda 10 GB internethediye etti. Yaşanan gelişme üzerine #AdamsınTelekom hastag'i Twitter'da yeniden trend oldu.

ABONELER İKİYE BÖLÜNDÜ

Türk Telekom'un Twitter'da yeniden trend olmasının ardından aboneler ikiye bölündü. Bir grup abone hatanın telafi edildiğini söylerken, bir grup abone de dünkü hatanın affedilemez olduğunu belirtti.

Twitter'da yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle: