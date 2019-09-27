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Müşterilerine 10 GB internet hediye eden Türk Telekom, Twitter'da yeniden trend oldu

Türk Telekom, dün abonelerine yaşattığı hizmet kesintisi nedeniyle #Turktelekompismanlıktır hashtag'iyle Twitter'da trend olmuştu. GSM operatörü müşterilere özür mahiyetinde 10 GB internet hediye etmesiyle #AdamsınTelekom hastag'iyle Twitter'da yeniden trend oldu.

27.09.2019 16:19

Dün İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki deprem sonrası gece saatlerine kadar hizmet veremeyen Türk Telekom'a aboneler sosyal medyadan büyük tepki göstermişti. #Turktelekompismanlıktır hashtag'iyle Twitter'da trend olan konuyu Haberler.com'un gündeme getirmesinin ardından Türk Telekom'dan karşı hamle geldi. GSM operatörü özür mahiyetinde aylık 5GB olmak üzere toplamda 10 GB internethediye etti. Yaşanan gelişme üzerine #AdamsınTelekom hastag'i Twitter'da yeniden trend oldu.

ABONELER İKİYE BÖLÜNDÜ

Türk Telekom'un Twitter'da yeniden trend olmasının ardından aboneler ikiye bölündü. Bir grup abone hatanın telafi edildiğini söylerken, bir grup abone de dünkü hatanın affedilemez olduğunu belirtti.

Twitter'da yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

Haberler.comHaberler.com'un gündeme getirdiği arıza sonrası Türk Telekom harekete geçti, abonelerine özür mahiyetinde 10 GB internet hediye etti

Deprem sonrası Türk TelekomDeprem sonrası Türk Telekom'dan hizmet alamayan vatandaşlar, bu ay fatura alınmamasını istedi

Müşterilerine 10 GB internet hediye eden Türk Telekom, Twitter'da yeniden trend oldu

Türk Telekom, İstanbul, Twitter, Ekonomi, Güncel

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