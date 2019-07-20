Müşterilerini, Hayalini Kurdukları Evlere Kavuşturuyorlar

"650'NİN ÜZERİNDE ÜNİTE YAPTIK"

Didim Beyaz Grup firma sahibiİsa Eker "Didim Beyaz Grup 2001 yılından beri bu sektörün içerisinde. Her zaman proje odaklı çalıştık ve halen de öyle çalışmaktayız. Bugüne kadar yaklaşık 650'nin üzerinde ünite yaptık, sattık. Ülke şartları ne olursa olsun, ne kadar etkilenmedik desek de tabi ki etkilendik ama hala da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"HER SENE 90'IN ÜZERİNDE DAİRE YAPIYORUZ"

İsa Eker "Yaptığımız projelerle hep ön planda olduk. Bulunduğumuz bölgede herkes bizden fazla projelerimizden konuşur. Büyük projelere imza attık. Ve bunların hiçbirisinde yarıda kalma veya bitirememe durumları olmadı. Her zaman zamanından önce teslim ettik. Yaptığımız en küçük proje, ilk başladığımız zamanlara denk gelen 22 dairelik bir projeydi. 22 daireden şuan sene ortalamamızı 95'in üzerine çıkarttık. Her sene 90'ın üzerinde daire yapmaktayız." diye ekledi.