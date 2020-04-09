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Müşterilerinin borç defterini yırttı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kıraathane sahibi Halit Damarlı (40), müşterilerinin borçlarının yazılı olduğu defteri yırtıp, attı.

09.04.2020 15:03 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:03
Müşterilerinin borç defterini yırttı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kıraathane sahibi Halit Damarlı (40), müşterilerinin borçlarının yazılı olduğu defteri yırtıp, attı. Tüm alacaklarından vazgeçen Damarlı, "Müşterilerimin vasıtasıyla yıllardan beri evime ekmek götürüyorum. Böyle bir süreçte ben de onların borçlarını siliyorum" dedi.

Malkara'nın Hacıevhat Mahallesi Erenler semtinde yaklaşık 17 yıldır kıraathane ve park işletmeciliği yapan Halit Damarlı, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında iş yerini kapattı. Damarlı, yaklaşık 50 müşterisinin toplam 3 bin lirayı bulan borcunun yazılı olduğu defteri, alacaklarından vazgeçerek, yırttı."Biz bize lazımız" diyen Damarlı, "Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. En çok dayanışma içerisinde olmamız gereken bir süreçteyiz. Bu süreçte hepimiz maddi manevi sıkıntılar yaşıyoruz. Ben de böyle bir jest yapmak istedim. Sonuç olarak biz her zaman bir birimize lazımız. Buradaki müşterilerimin vasıtasıyla ben yıllardan beri evime ekmek götürüyorum. Herkesin yapabildiği ölçüde taşın altına elini koyması gerekiyor. Bu davranışların daha da çoğalması gerekli. İmkanı olan herkesin ve arkadaşlarımın bu tür davranışları sergilemesini istiyorum. Dediğim gibi biz her zaman bir birimize lazımız. Bu süreci de inşallah beraber atlatacağız. Önemli olan çok yara almadan ve güçlü bir şekilde atlatmak. Amacım bir dayanışma örneği sergilemek. Umarım bu örnekler çoğalır" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Erenler, Malkara, Damarlı, Güncel
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