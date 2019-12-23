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Müşterisine getirdiği masa sonu oldu

Karabük'te sipariş edilen masayı müşterisinin evinde bulunan merdivenlerden çıkartırken dengesini kaybedip düşen mobilyacı hayatını kaybetti. Mobilyacının yaklaşık 10 gün önce Ankara'da kalp tedavisi gördüğü ortaya çıktı.

23.12.2019 20:41 | Son Güncelleme: 23.12.2019 21:37

'te müşterisinin mutfak masası siparişini taşıdığı sırada dengesini kaybederek merdivenden yuvarlanan mobilyacı hayatını kaybetti.

DENGESİNİ KAYBETTİ, AĞIR YARALANDI

Edinilen bilgiye göre olay, Karabük Mahallesi Köybaşı Caddesi Bilge Sokak'ta meydana geldi. Mobilyacı Ersin Aksoy (40), Mustafa Şahin adlı müşterisinden mutfak masası siparişi aldı. Siparişi tamamlayan Aksoy, masayı teslim etmeye gittiğinde evin merdivenlerinden çıkarken fenalaştı. Dengesini kaybederek merdivenlerden yuvarlanan Aksoy, kafasına aldığı darbelerle ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aksoy, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

KALP ÇARPINTISI NEDENİYLE TEDAVİ GÖRMÜŞ

Evli ve 3 çocuk babası olan Ersin Aksoy'un yaklaşık 10 gün önce kalp çarpıntısından dolayı Ankara'da tedavi gördüğü öğrenildi.

Müşterisine getirdiği masa sonu oldu

Mustafa Şahin, Ersin Aksoy, Karabük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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