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Müşterisini tanıyan şirketler yüzde 30 tasarruf sağlıyor

Danışmanlık şirketi Synechron'a göre, 100 binden fazla müşterisi olan bir banka, müşterilerini tanıma ve süreçlerine dahil etmek için senede 100 milyon dolar harcıyor.

16.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:30
Müşterisini tanıyan şirketler yüzde 30 tasarruf sağlıyor

Finans kurumlarının müşterileri hakkındaki mevcut bilgilere erişmek için veri tabanlarını manuel olarak güncellemeleri zaman kaybına sebep oluyor. Blockchain ile müşteri verilerindeki tüm değişikliklerin sistem üyeleri için otomatik olarak yenilenmesi, yeni müşteri kayıtlarında Know Your Customer (KYC) protokolünün yeniden başlatma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Kimlik bilgilerinin dijital ortama aktarma ve doğrulama işlemlerinin otomatik olarak gerçekleşmesi, kimlik doğrulama işlemlerinin daha güvenilir, hızlı ve ekonomik yapılmasını sağlıyor.

Dijital kimlikler güvence altında

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı olarak yetkilendirilen E-GÜVEN, yenilikçi yatırımı Plum. ile Blockchain üzerinden kimliğin kesin olarak teyit etmeyi mümkün kılıyor. Plum., e-imza ve Blockchain'deki birbirinden bağımsız verileri akıllı sözleşmeler ile entegre ederek, kullanıcının kendi isteğiyle paylaşmak istediği kimlik bilgilerini, Blockchain üzerinde dilediği an kullanabileceği bir dijital kimlik sağlıyor.

Yasal olarak tanınan veri ile çalışma kolaylığı

Plum. şirketlere müşterilerini tanıma kolaylığı, müşteri finansal güvenliğini sağlama, operasyonel riskleri en aza indirme, yüksek standardizasyon, müşteri deneyimini iyileştirme, veri elde etme maliyetlerini azaltma, iş gücü, süreç verimliliği ve yasal olarak tanınan veri ile çalışma kolaylığı sunuyor. Bireylere ise ayrı şifreler girme, şifre güvenliği sağlama, hesap bilgisi tutma, bilgilerin güncelliğini koruma zorunluğunu ortadan kaldırma, farklı kimlik doğrulama prosedürlerini ortadan kaldırma, kişisel bilgilerin bir defa beyan edilmesi gibi kolaylıklar sağlıyor.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Güncel

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