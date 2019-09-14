Müşterisinin cep telefonlarını çalan taksici güvenlik kamerasına yakalandı

Müşterisinin cep telefonlarını çalan taksici yakalanarak gözaltına alındı. Taksicinin cep telefonlarını çalma anı araç içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA

Bayrampaşa'da bir AVM'ye gitmek üzere 30 Mart'ta taksiye binen Özcan Y.'nin 2 cep telefonunun çalınmasıyla ilgi Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerinden olayı 42 yaşındaki taksici Ahmet A.'nın yaptığını belirledi. Ekipler, taksici Ahmet A.'yı 7 Eylül'de yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ahmet A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüpheli taksici Ahmet A.'nın müşterisi Özcan Y.'nin araçtan inerken cep telefonlarını çalması araç içinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Taksinin güvenlik kamera görüntüleri

