26.06.2019 21:57
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Musul'da kükürt fabrikasında yangın: 1 ölü

Musul

Irak'ın Musul kentindeki bir kükürt fabrikasında çıkan yangın sonucu 1 itfaiye eri hayatını kaybederken 3 kişi de dumandan zehirlendi.

Irak 'ın Musul kentindeki bir kükürt fabrikasında çıkan yangın sonucu 1 itfaiye eri hayatını kaybederken 3 kişi de dumandan zehirlendi.

Irak'ın Musul kentinde ekin tarlalarında çıkan yangın rüzgarın etkisi ile bölgede bulunan kükürt fabrikasına sıçradı. Musul Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yangına müdahale eden itfaiye erlerinden birinin yaşamını yitirdiği ve çıkan zehirli duman sonucu 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Irak Meclisi Musul Milletvekili İntisar Ciburi ise yayınladığı yazılı açıklamada, kontrolden çıkan yangının vatandaşların ve çevre için büyük bir tehlike arz ettiğini belirterek, Irak hükümetini acilen müdahaleye çağırdı.

Musul Valisi ise yangının ardından kentte olağanüstü hal ilan etti. 2003 yılında fabrikada çıkan yangında çok sayıda hayvan ölürken çevrede büyük hasar meydana gelmişti. - ERBİL
Kaynak: İHA
Musul , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
23:00 Mesire alanında silahlı kavga: 3 yaralı
22:58 Kamyonetlerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
22:58 Ümraniye'de uyuşturucu satıcıları polis tarafından yakalandı
22:57 Bu kez ağacı acımadan kırdılar
22:41 Kendini asan yaşlı adamın cesedi 3 gün sonra bulundu
22:36 Leyla Aydemir arşiv görüntüleri
22:34 Bursa'da korkutan fabrika yangını