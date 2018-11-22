Musul'da Mayın Patlamasında 3 Öğrenci Öldü

Irak
'ın Musul
kentinin Şura kasabası yakınında yola döşenen mayının patlaması sonucu 3 öğrenci yaşamını yitirdi, 4 öğrenci ağır yaralandı.
Irak'ın Musul kentine bağlı Şura kasabasında öğrenci servis aracının geçişi sırasında yola önceden döşenen mayın infilak etti. Patlamada en az 3 öğrenci hayatını kaybederken, 4 öğrencinin yaralandığı bildirildi. Tedavileri için Musul Devlet Hastanesine kaldırılan çocukların durumunun ağır olduğu açıklandı. Polis
yetkilileri mayının yola DEAŞ tarafından döşendiğini düşündüklerini ifade etti. - MUSUL
Irak,Musul
22 Kasım 2018 Perşembe 13:46