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Musul'da patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Irak'ın kuzeyindeki Musul kentinde öğle saatlerinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişinin daha yaralandığı bildirildi.

13.09.2019 14:02Musul'da patlama: 1 ölü, 1 yaralı
Irak'ın kuzeyindeki Musul kentinde öğle saatlerinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişinin daha yaralandığı bildirildi.

Musul polis kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Musul'un güneyindeki Hamamul-Alil bölgesinde seyyar satıcı arabasını hedef alan patlamada bir kişi yaşamını yitirirken başka bir kişi de ağır yaralandı. Olay sonrası patlama bölgesine gelen güvenlik güçleri bölgeyi kuşatma altına alırken yaralının çevredeki hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Irak'ta 2003'ten bu yana özelikle Sünni nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde sürekli güvenlik ihlalleri yaşanıyor. Saldırıların birçoğunu kimse üstlenmese de Iraklı yetkililer saldırıların arkasında terör örgütü DEAŞ'ın olduğunu iddia ediyor. - ERBİL

Musul, Polis, Irak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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