- Musul
'da patlama: 2 ölü
ERBİL - Irak
'ın Musul kentinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Irak'ın kuzeyindeki Musul kentinde bomba yüklü bir aracın patladığı öğrenildi. Resmi kaynaklar patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Öte yandan bölgedeki yerel kaynaklar ise patlama sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığını aktardı.Edinilen bilgilere göre patlamanın bir lokantanın yanında meydana geldiği ve patlamanın şiddeti ile bölgede büyük hasar oluştuğu kaydedildi.
Irak,Musul
08 Kasım 2018 Perşembe 22:08