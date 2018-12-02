- Musul'da sel alarmı

02 Aralık 2018 Pazar 16:15



02 Aralık 2018 Pazar 16:15

- Musul'da sel alarmıERBİL - Irak'ın Musul kentinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle caddeleri su bastı. Dün Irak'ın genelini etkisi altına alan şiddetli yağışlar, ülkenin kuzeyindeki Musul kentinde sele neden oldu. Musul kentinde bugün resmi tatil ilan edilirken, Irak Sağlık Bakanlığı Irak basınının sel felaketinde 4 kişinin hayatını kaybettiğine ilişkin haberlerini yalanladı. Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Musul'da meydana gelen sel felaketinde can kaybı olmadığı belirtildi.Meydana gelen selde yüzlerce ev ile çok sayıda devlet binası sular altında kaldı. Kentte 2 gün olağanüstü hal ilan edildi.Irak'ta geçen ay şiddetli yağışların yol açtığı sel ve fırtınalarda 21 kişi hayatını kaybederken, 180 kişi de yaralanmıştı.