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Musul'da terör örgütü DEAŞ mensubu 5 kişi yakalandı

Irak'ın Musul kentinde bir kontrol noktasında yapılan denetim sırasında terör örgütü DEAŞ mensubu 5 yakalandı.

02.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:58Musul'da terör örgütü DEAŞ mensubu 5 kişi yakalandı
'ın kentinde bir kontrol noktasında yapılan denetim sırasında terör örgütü DEAŞ mensubu 5 yakalandı.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, alınan ihbarı değerlendiren güvenlik güçlerinin Musul'un güneyindeki Nasır bölgesinde bulunan bir kontrol noktasında durdurdukları araçta arama yaptığı, yapılan incelemede araçta bulunan 5 kişinin DEAŞ üyesi olduklarının anlaşıldığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca daha önce bir takım saldırı ve terör eylemlerine karıştıkları belirlenen söz konusu 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın ülkedeki askeri varlığının sona erdirildiğini duyurmasına rağmen, örgütün özellikle kırsal bölgelerde ve gece saatlerinde güvenlik güçleriyle sivillere yönelik saldırıları sürüyor.

Musul, Irak, Güncel

Kaynak: AA

2.03.2020 15:59:05