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Musul'da uyuşturucu operasyonu

Irak'ın Musul kentinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

07.01.2020 17:32 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:32 Musul'da uyuşturucu operasyonu
'ın kentinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Irak İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Musul kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi.
Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
- Musul'da uyuşturucu tehlikesi artıyor
Öte yandan Musul İl Meclisi Başkan Yardımcısı Nurettin Kaplan AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Musul'da son bir yılda uyuşturucu kullanımının özellikle gençler arasında arttığına dikkati çeken Kaplan, gençlerin zehirlenmesini engellemek için güvenlik güçlerine büyük sorumluluk düştüğünü ifade etti.

Musul, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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