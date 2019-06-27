27.06.2019 22:14
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Musul'daki fabrika yangınında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Musul

Irak'ın Musul kentinde dün bir kükürt fabrikasında meydana gelen yangın hala kontrol altına alınamazken yangına müdahale eden bir itfaiye erinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Irak 'ın Musul kentinde dün bir kükürt fabrikasında meydana gelen yangın hala kontrol altına alınamazken yangına müdahale eden bir itfaiye erinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Irak'ın Musul kentindeki dün meydana gelen yangının henüz tam olarak kontrol altına alınamadığı açıklandı. Musul Valisi Mansur Mari tarafından yapılan açıklamada yangına müdahale eden bir itfaiye erinin daha hayatını kaybettiği ve fabrikadaki yangın söndürülmesi için 100 itfaiye aracının seferber edildiği aktarıldı. Bunun yanı sıra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi de (IKBY) yangının söndürülmesi Erbil ve Duhok kentlerinden itfaiye ve helikopter gönderdi. Kükürt fabrikasından çıkan zehirli duman bölgede bulunan göçmen kamplarını etkilemesi sonrası, Irak Kızılayı ise çadır kamplardakiler koruyucu maske dağıttı.

Dün de yangına müdahale eden bir itfaiye erinin yaşamını yitirdiği duyurulmuştu. - ERBİL
Kaynak: İHA
Musul , 3. Sayfa

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