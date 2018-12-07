Musul Göçmenlerini Sel Vurdu

Irak
'ı son günlerde etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel, Musul
göçmenlerinin kaldıkları çadırları bastı. Selde yüzlerce göçmen evsiz kaldı.
Irak Hakları Komiserliği yayınladığı yazılı açıklamada, Erbil
kenti yakınlarındaki Dibege çadır kentinde yüzlerce ailenin sel nedeniyle çadırlarını terk etmek zorunda kaldıklarını vurguladı. Söz
konusu çadır kentte 130'dan fazla ailenin çadırı sular altında kaldığı için yuvalarından oldukları kaydedildi. Açıklamada, hükümetten ve insani örgütlerden acilen yardım çağrısında bulunuldu. Dibege çadır kentinde insani bir dramın yaşandığı vurgulanan açıklamada, göçmenlerin Musul'daki evlerine geri dönmeleri yolundaki engellerin kaldırılmaması durumunda çadır kentte yaşanan sele karşı önlem alınması istendi.
Öte yandan, dün Musul'da yaşanan sel 15 evin çökmesine neden oldu. Sivil savunma ekipleri olayda 8 kişinin yaralandığını duyurdu. Irak'ta geçen ay şiddetli yağışların yol açtığı sel ve fırtınada ise 21 kişi hayatını kaybederken 180 kişi de yaralanmıştı. - ERBİL
Irak,Musul
07 Aralık 2018 Cuma 12:52