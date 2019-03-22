Musul'u Ziyaret Eden Irak Meclis Başkanı Değişim Sinyali Verdi

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Irak'ın Musul kentinde dün yaklaşık 100 kişinin ölümüyle sonuçlanan feribot faciası sonrası kente gelen Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, kentin yönetiminde değişiklik yapılması gerektiğini söyledi.Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile kenti ziyaret eden Meclis Başkanı Muhammed Halbusi düzenlediği basın toplantısında, Musul kentinin yöneticilerinin değiştirilmesi ve yerlerine daha aktif yöneticilerin getirilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Musul'da yaşanan söz konusu felaketin son olması için çaba göstermeye çalışacaklarını kaydeden Halbusi, "Bundan bir süre önce kentte yaşanan çocuk tecavüz olayı üzerine kısa bir süre sonra feribot faciasının yaşanması, kentte yönetimde çok açık ve net bir kusur olduğunu göstermektedir" şeklinde konuştu.Kent yönetiminin becerikli ve aktif kişilere devredilmesine ihtiyaç olduğunu belirten Irak Meclis Başkanı, "Kent için köklü çözümler üreteceğiz, önümüzdeki Pazar günü önemli kararlar alınacak" ifadesini kullandı.Dün sabah Musul'daki eğlence parkında ihmal soncu batan feribotta çoğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 100 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 120 kişi sulara kapılarak kayboldu.Olayla ilgili soruşturma kapsamında feribot ile eğlence parkının sahiplerinin aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. - ERBİL