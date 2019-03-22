Musul Valisi Görevinden Uzaklaştırıldı

Irak
'ta 100'ün üzerinde insanın hayatını kaybetmesine neden olan feribot faciasından dolayı Musul
Valisi Nufeyl Hammadi görevinden uzaklaştırıldı. Irak Başbakanlık
basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Adil Abdulmehdi, Musul
Valisi Hammadi'yi 100'ün üzerinde insanın hayatını kaybetmesine yol açan Dicle
Nehri açıklarındaki feribotun batmasından dolayı açılan soruşturma süreci tamamlanana kadar görevinden uzaklaştırdı.
Abdulmehdi, ayrıca yaşanan facia sonrası kentte kriz yönetimi komitesi kurulması için talimat verdiği kaydedildi.
Başbakanlık, Irak, Musul, Güncel
Kaynak: AA