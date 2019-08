Musullu, bayrama hazır

Musullu et kıyma makinesi kurban bayramı öncesinde yoğun ilgi görüyor.



Sınıfının en güçlüsü olma iddiasıyla reklamlarda boy gösteren et kıyma makinesi markası, kurban bayramında ev ve iş yerlerinde etlerin hızlıca kıyılmasında yardımcı oluyor. Yıllarca manuel şekilde et kıyma makinesi ile çok yorulduklarını ifade eden ev hanımları, Musullu'nun yeni nesil, elektronik kıyma makinesi ile zaman kaybetmeden ve daha pratik bir şekilde işlemi yapabildiklerini kaydetti.



Musullu et kıyma makinesi bayii ve servis ağını her geçen gün artırmaya devam ediyor. Web sayfası üzerinden de ürünlere ulaşma imkanı sağlıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA