Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Mut Halk Eğitim Merkezi kurulan atölyelerde 20 bin maske üretimi yapacak

Mersin'in Mut ilçesinde, Mut Halk Eğitim Merkezi kurulan atölyelerde 20 bin maske üretimi yapılacak.

31.03.2020 20:58 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:58
Mut Halk Eğitim Merkezi kurulan atölyelerde 20 bin maske üretimi yapacak
Mersin 'in Mut ilçesinde, Mut Halk Eğitim Merkezi kurulan atölyelerde 20 bin maske üretimi yapılacak.

Yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bir grup gönüllü usta öğreticiler, sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerinin ihtiyaç halinde kullanması amacıyla maske üretimine başladı. Mut Halk Eğitimi Merkezi (HEM) bünyesinde görevli 25 gönüllü usta öğretici, ilçede bulunan kurum ve kuruluşlar için günde bin maske üretimi yapıyor. Mut Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tuna Mutluyol, yaptığı açıklamada, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının hemen ardından maske üretimine yönelik altyapı çalışmalarını hızlıca tamamlayarak üretime başladıklarını söyledi. Mutluyol, Mut Devlet hastanesi için başlamış olduğumuz 20 bin adet maske çalışması ardından diğer kurumların ihtiyaçları için ekipteki herkesin canla başla çalıştığını ifade ederek, "Bizler maske yapmak için evden çıkıyoruz ama halkımızın ülkesi ve kendisi için evde kalmalarını tavsiye ederim. Kumaş desteğinden dolayı ilçe kaymakamlığımızın duyarlı davranışlarından dolayı usta öğreticilere teşekkür ederim" diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Gergin ise ülkemizi saran bu beladan kurtulma amacı ile özellikle Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüz tarafından ilçemiz hastanesine 20 bin adet cerrahi maske yapılmakta. bu çalışmada halk eğitim personelimiz herhangi bir ücret almadan gönüllülük yasasına göre çalışmaktadır. Çalışmalarda bizlerin yanında olan her zaman desteklerini esirgemeyen ilçe kaymakamımız Muammer Kökene, Mut İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı müdürlüğüne teşekkür ediyorum" dedi.

Maske ihtiyacı çağrısından sonra harekete geçtiklerini, günlerdir büyük özveriyle maske diktiklerini belirten usta öğreticiler ise, atölyede her gün dezenfekte edildiğini kaydetti. Usta öğreticiler, atölyeleri gün içinde 3–4 kez havalandırdıklarını ve kurumun günlük olarak dezenfekte yapıldığını böyle bir projenin içinde yer almaktan çok mutlu olduklarını söyledi. - MERSİN
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Halk Eğitimi Merkezi, Mersin, Mut, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Mut Halk Eğitim Merkezi kurulan atölyelerde 20 bin maske üretimi yapacak - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

ABD’de 2 dakikada sonuç veren korona testi geliştirildi Haberler
ABD'de 2 dakikada sonuç veren korona testi geliştirildi
Ali Babacan’ın A Takımı belli oldu! Sadullah Ergin sürprizi Haberler
Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu! Sadullah Ergin sürprizi
Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya 9 yaşındaki Devran’dan anlamlı destek Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 9 yaşındaki Devran'dan anlamlı destek
Türkiye’de koronavirüs karantinası uygulanan kent sayısı 19’a yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüs karantinası uygulanan kent sayısı 19'a yükseldi
112’yi arayıp yardım isteyen bir kişi, gelen sağlık ekibine saldırdı Haberler
112'yi arayıp yardım isteyen bir kişi, gelen sağlık ekibine saldırdı
Vakıf Katılım’dan Milli Dayanışma Kampanyası’na 5 milyon TL’lik katkı Haberler
Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL'lik katkı
Prof. Ünal uyardı: İpin ucu kaçtı, o illerde sokağa çıkma yasağı şart Haberler
Prof. Ünal uyardı: İpin ucu kaçtı, o illerde sokağa çıkma yasağı şart
Fransa’da koronavirüs hızla yayılıyor! Ölü sayısı 3 bin 500’ü geçti Haberler
Fransa'da koronavirüs hızla yayılıyor! Ölü sayısı 3 bin 500'ü geçti

Son Dakika Güncel Haberleri

22:20: Yasağa rağmen mekan işletti, ekipler mühürledi - Haber 22:20: AK Parti'li Salman ve Alinur Aktaş'tan telekonferansla 'koronavirüs' toplantısı - Haber 22:20: Bursa'da kaçak maske ve dezenfektan operasyonu: 5 gözaltı - Haber 22:20: Venezuela'da muhalif lider Guaido ifadeye çağrıldı - Haber 22:18: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı (ARŞİV) - Haber 21:42: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 19'a yükseldi - Haber 21:02: ABD Gıda ve İlaç İdaresi, 2 dakikada sonuç veren koronavirüs testine onay verdi - Haber 20:52: Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart - Haber 20:12: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz - Haberler 20:08: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim - Haber 20:07: 9 yaşındaki Devran, kumbarasındaki 29 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı - Haber