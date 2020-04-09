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Mut, kayısı üretimini her geçen yıl arttırıyor

Mersin'in Mut ilçesinde kayısı dikim alanı 1 yılda 7 bin dekan daha artarak 63 bin dekara ulaştı.

09.04.2020 15:29 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:30
Mut, kayısı üretimini her geçen yıl arttırıyor
Mersin 'in Mut ilçesinde kayısı dikim alanı 1 yılda 7 bin dekan daha artarak 63 bin dekara ulaştı. İç piyasada tüketilen sofralık kayısı ihtiyacının yüzde 85'i karşılanan bölgede bu yıl 110 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

Türkiye 'de iç piyasaya satılan sofralık kayısı ihtiyacının yüzde 85'i Mersin'in Mut ilçesinden karşılanıyor. Buna karşılık ilçede kayısı üretim alanı da her geçen yıl artıyor. Geçen yıl 56 bin dekarlık alanda yapılan kayısı üretimi bu yıl 7 bin dekar daha artarak 63 bin dekara ulaştı. 2019 yılında tek başına Mut bölgesinden 117 bin tonluk kayısı üretimi gerçekleştirildi. Toplam üretimin 67 bin tonu yurt içine, 50 bin tonu ise yurt dışına ihraç edildi. İhracattan elde edilen kazanç ise 50 milyon dolar seviyesinde oldu. Kayısıda 2020 yılında 110 bin tonun üzerinde rekolte beklentisi var.

İlçenin mikro klima ikliminden dolayı organik üretimin adresi konumuna geldiğini belirten Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, "Mut, kayısı, erik, zeytin başta olmak üzere üzüm, kavun, incir ve biber yetiştiriciliğinde diğer il ve ilçelere neredeyse fırsat vermiyor. 2019 yılında ilçede 56 bin dekar arazide kayısı fidanı varken 2020 yılında 63 bin 863 dekar alanda kayısı fidanı var. Bunun yanı sıra 14 bin 55 dekar erik, fidanı mevcut. Geçmiş yıllara bakılınca 1 yılda yeni dikilen kayısı 7 bin dekar araziyi aşmış durumda. Bu da gösteriyor ki ilçe tarımda ilerlemeye son hızla devam ediyor" dedi.

İlçede Thyrinte, Bebeco, Tokaloğlu, Magador, Tropical, İtalyan Tokalı, Ninfa, Karacabey, Septik, Çağataybey, Yerli Tokalı, Alyanak, Colorado, Mikado ve Pricia cinslerinde kayısı yetiştiğini ve yeni dikimlerin başında özellikle erkenci kayısıların geldiğini kaydeden Bayır, "2019 yılında hasat edilen 116,985 ton kayısının 60 bin tonu genellikle Rusya ve Ortadoğu ülkelerine ihraç edilirken 56 bin 985 tonu ise iç piyasada alıcı buldu.

Aynı dönemde 299 bin 143 dekar alandaki zeytinden, 225 bin ton, 27 bin 608 dekar alandaki üzümden 24 bin 825 ton, bin 310 dekar alandaki kavundan 4 bin 585 ton, 3 bin 874 dekar alandaki incirden 5 bin 147 ton ve 5 bin 650 dekar alandaki biberden ise 8 bin 475 ton ürün elde edildi. Bu yıl mevsim itibarıyla 110 bin tonun üzerinde kayısı rekoltesi bekliyoruz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Mersin, Mut, Ekonomi
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