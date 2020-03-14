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Mut Kaymakamı Köken'den bal üreticilerine ziyaret

Mut Kaymakamı Muammer Köken, Mut ve Gülnar'daki bal üreticileriyle bir araya geldi.

14.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:34
Mut Kaymakamı Köken'den bal üreticilerine ziyaret
Mut Kaymakamı Muammer Köken, Mut ve Gülnar 'daki bal üreticileriyle bir araya geldi.
Mut-Gülnar Bal Üreticileri Birliğine yaptığı ziyarette konuşan Köken, arıcılıkta daha modern ve teknik yetiştiriciliğin başlaması gerektiğini söyledi.
İlçelerin iklimine uygun ırkların yetiştirilmesi ve marka çeşitliliğinin arttırılmasının önemine vurgu yapan Köken, üreticilerin ve ürünlerin geliştirilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini kaydetti.
Birlik Başkanı Kadir Cesur da bölgenin balının daha fazla tanınması için çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler : Gülnar, Mut, Güncel

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