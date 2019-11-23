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Mut Kaymakamı Köken'den, emekli öğretmenlere ziyaret

Mut Kaymakamı Muammer Köken, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki bazı emekli öğretmenleri ziyaret etti.

23.11.2019 11:38 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:54Mut Kaymakamı Köken'den, emekli öğretmenlere ziyaret
Kaymakamı Muammer Köken, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki bazı emekli öğretmenleri ziyaret etti.
Köken'in ziyaretine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Aydın ve Öğretmenevi Müdürü Duran Bayram da eşlik etti.
Emekli öğretmenlerden Osman Kusu, Kaymakam Köken'in ziyareti karşısında duygusal anlar yaşadı.
Kaymakam Köken ve beraberindekiler, emekli öğretmen Kusu'nun elini öperek Öğretmenler Gününü kutladı.
Köken, ziyaretteki konuşmasında, tüm emekli öğretmenlere sağlık ve başarı dileyerek, "Osman öğretmenimiz bizimle tecrübelerini paylaştı. Bizim için onların tecrübesi, birikimi, bize anlatacakları önemliydi. Bu ziyaretten biz de pek çok şey öğrenerek ayrılmış olacağız." dedi.

Muammer Köken, Mut, Güncel

Kaynak: AA

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