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Mut Sertavul Geçidi ulaşıma kapandı

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Mersin'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi, yoğun kar yağışı, tipi, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.

24.01.2020 00:15 | Son Güncelleme: 24.01.2020 00:19Mut Sertavul Geçidi ulaşıma kapandı
Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan 'in ilçesindeki Sertavul Geçidi, yoğun kar yağışı, tipi, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, Mut Sertavul Geçidi'nde gündüz saatlerinde itibaren kar, sis, buzlanma ve tipi etkisini gösterdi. Mut Karaman ili sınırı olan Bel mevkiinde yoğun kar yağışı, tipi, sis ve buzlanma nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Trafik ekipleri Yapıntı Mahallesi Şimşek Tesisleri'nde yolu ulaşıma kapattı. Karayolları ekipleri ise, yoldaki kar ve buzlanmayı önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - MERSİN

Sertavul Geçidi, Mersin, Mut, Güncel

Kaynak: İHA

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