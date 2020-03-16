Mut'ta 7 bin adet adaçayı fidesi dağıtıldı
Mersin'in Mut ilçesinde tıbbi ve aromatik bitki çeşitlerini zenginleştirmek amacıyla 7 bin adaçayı fidesi dağıtıldı.
16.03.2020 12:19 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:19
Mersin 'in Mut ilçesinde tıbbi ve aromatik bitki çeşitlerini zenginleştirmek amacıyla 7 bin adaçayı fidesi dağıtıldı.
Mut İlçe Kaymakamlığının girişimleri ile Orman Genel Müdürlüğü üretim çiftliklerinden temin edilen 7 bin adet adaçayı fidesi, ilçeye bağlı Kurtuluş, Hacıahmetli ve Çatalharman mahalleleri bölgelerinde dağıtıldı.
Kaymakam Muammer Köken, sağlanan hizmetler ile ilçe tarımının önündeki sorunları yavaş yavaş aşmaya başladıklarını, köylü ve çiftçilere yol gösterici, eğitici faaliyetlere yoğunlaştıklarını ve ilçe tarım ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve kalitesinin arttırılmasını hedeflediklerini söyledi. Köken, "Eğitim, sağlık, tarım ve sosyal alanlarda yapmış olduğumuz çalışmaların, yapılan projelerin ve bundan sonra hayata geçirilecek olan iş ve işlemlerinde her zaman takipçisi olacağız. Önemli bir sorumluluğu, sosyal faaliyeti ve hayrı yerine getirmenin huzuru ve heyecanı içerisindeyiz. Halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu. - MERSİN
Mut İlçe Kaymakamlığının girişimleri ile Orman Genel Müdürlüğü üretim çiftliklerinden temin edilen 7 bin adet adaçayı fidesi, ilçeye bağlı Kurtuluş, Hacıahmetli ve Çatalharman mahalleleri bölgelerinde dağıtıldı.
Kaymakam Muammer Köken, sağlanan hizmetler ile ilçe tarımının önündeki sorunları yavaş yavaş aşmaya başladıklarını, köylü ve çiftçilere yol gösterici, eğitici faaliyetlere yoğunlaştıklarını ve ilçe tarım ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve kalitesinin arttırılmasını hedeflediklerini söyledi. Köken, "Eğitim, sağlık, tarım ve sosyal alanlarda yapmış olduğumuz çalışmaların, yapılan projelerin ve bundan sonra hayata geçirilecek olan iş ve işlemlerinde her zaman takipçisi olacağız. Önemli bir sorumluluğu, sosyal faaliyeti ve hayrı yerine getirmenin huzuru ve heyecanı içerisindeyiz. Halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu. - MERSİN
Kaynak: İHA
Etiketler : Orman Genel Müdürlüğü, Mersin, Mut, Ekonomi
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