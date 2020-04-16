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Mut'ta açık alanda erik hasadı başladı

Mersin'in Mut ilçesinde açık alanda erik hasadına başlandı.

16.04.2020 09:48 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:48
Mut'ta açık alanda erik hasadı başladı
Mersin 'in Mut ilçesinde açık alanda erik hasadına başlandı. Örtü altında ilk çıktığında kilosu 250 TL'den alıcı bulan eriğin açık alanda hasat edilen türünün kilosu 8 ila 15 TL'den satılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Toptancı Hali Sebze Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar, meyve sebze halinin 1 Nisan'dan itibaren komisyoncular tarafından açık tutulduğunu belirtti. Acar, "Bugün itibarıyla açık alandaki eriğin hasadına başlandı. Hale gelen can eriği ve papaz eriği elek gözlerinden geçirildikten sonra kalitesine göre kilosu 8 ila 15 lira arasında satılıyor" dedi.

Erik sezonunun hayırlı olması temennisinde bulunan Acar, "İlçemizde erik yetiştirilen 14 bin dekarlık alanda bu yıl 21 bin ton erik hasadı rekoltesi beklentisi var. 21 bin ton eriğimizin bir kısmını ihracata gönderiyoruz. Bir kısmı da iç piyasada Mersin pazarından sevkiyatçılar tarafından doğu ve güneydoğu pazarına ulaştırılıyor. Eriğimiz İstanbul'a ve buradan güzergah olarak İzmit, Adapazarı, İzmir ve buna benzer Türkiye'nin birçok ilinde, hatta Karadeniz'e kadar pazar bulmakta. Herhangi bir pazar sorunumuz yok. Açık alandaki bizim hasadımız üretime başlandığı bugün itibarıyla alıcılarımız ilçemize gelmekte ve kendileri için paketleme tesislerini faaliyete geçirmektedirler" şeklinde konuştu.

Mut ilçesinde yetiştirilen eriklerin yumuşak ve sulu olmasından dolayı çok tercih edildiğini aktaran Acar, şunları da kaydetti:

"Yani birçok bölgede yetişen papaz eriği kadar Mut'un can eriği daha tatlı daha sulu daha albeni olduğu için rağbet görmekte. Bunun tek sebebi de ilçemizde Sertavul'dan Mut'a doğru gelen mikro klima ikliminin o esintisinin vermiş olduğu gece rüzgarının vermiş olduğu tat ve görüntü. Akabinde tabi ilçemizdeki sular da bu lezzeti veriyor." - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: 1 Nisan, Mersin, Mut, Güncel
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