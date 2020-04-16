Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Mut'ta alabalık üretimi 250 tona çıkarıldı

Göksu Nehri'nin geçtiği Mersin'in Mut ilçesinde, yıllık alabalık üretim kapasitesi 250 tona çıkarıldı.

16.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:47
Mut'ta alabalık üretimi 250 tona çıkarıldı
Göksu Nehri'nin geçtiği Mersin 'in Mut ilçesinde, yıllık alabalık üretim kapasitesi 250 tona çıkarıldı.
Tarım ve hayvancılığın öne çıktığı ilçedeki alabalık üretim çiftliği, 25 yıldır faaliyetlerine devam ediyor.
Üretim yetkilisi Mehmet Şirvani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaynak suyunda balıkçılığının başlamasıyla birlikte, ilçede su ürünleri sektörünün geliştiğini söyledi.
Alabalık üretiminin ivme kazandığını aktaran Şirvani, "Yapılan son yatırımlarla yıllık alabalık yetiştirme kapasitesi 250 tona ulaştı. Bununla paralel olarak ürünlere talep de artıyor. Ürünler, Türkiye'nin birçok iline ulaştırılıyor." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Göksu Nehri, Mersin, Mut, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu üyesi ’Normale ne zaman döneriz?’ sorusunda tarih verdi Haberler
Bilim Kurulu üyesi "Normale ne zaman döneriz?" sorusunda tarih verdi
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
İmamoğlu, ’Ekrem’e zırnık yok’ kampanyasını başlatanlara teşekkür etti Haberler
İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi Haberler
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti Haberler
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı
Haberler ›› Güncel ››Mut'ta alabalık üretimi 250 tona çıkarıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:06: Başkan Berge: "Ekmek mahallelerde satılacak" - Haber 17:06: Sağlıklı Hayat Merkezi projesi hazır - Haber 17:06: ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 931 artarak 30 bin... - Haber 17:06: Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplantı düzenledi - Haber 17:05: Araçla müzik yayını yapıldı, ambulanstan inen sağlıkçılar oynadı - Haber 16:49: Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti - Haber 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:17: İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti - Haber 14:26: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak - Haber 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber