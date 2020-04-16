Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Mut'ta alabalık üretimi 250 tona çıkarıldı

Göksu Nehri'nin geçtiği Mersin'in Mut ilçesinde, yıllık alabalık üretim kapasitesi 250 tona çıkarıldı.

16.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:16
Göksu Nehri'nin geçtiği Mersin 'in Mut ilçesinde, yıllık alabalık üretim kapasitesi 250 tona çıkarıldı.
Tarım ve hayvancılığın öne çıktığı ilçedeki alabalık üretim çiftliği, 25 yıldır faaliyetlerine devam ediyor.
Üretim yetkilisi Mehmet Şirvani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaynak suyunda balıkçılığının başlamasıyla birlikte, ilçede su ürünleri sektörünün geliştiğini söyledi.
Alabalık üretiminin ivme kazandığını aktaran Şirvani, "Yapılan son yatırımlarla yıllık alabalık yetiştirme kapasitesi 250 tona ulaştı. Bununla paralel olarak ürünlere talep de artıyor. Ürünler, Türkiye'nin birçok iline ulaştırılıyor." dedi. Mut’ta alabalık üretimi 250 tona çıkarıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Göksu Nehri, Mersin, Mut, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine "Evde kal" çağrısı yaptı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı
ABD’de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Haberler
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu Haberler
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Bilim Kurulu Üyesi, ’Normal hayata ne zaman döneriz?’ sorusunda Haziran ayını işaret etti Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti
Haberler ›› Güncel ››Mut'ta alabalık üretimi 250 tona çıkarıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:30: Günün Özeti - Haber 18:30: Isparta'da araç yarışı izlemek için toplanan 11 kişiye "sosyal mesafe" cezası - Haber 18:29: Sağlıkçılardan 'Vefa'ya vefa - Haber 18:26: Sancaktepe'deki hastane inşaatında hummalı çalışmalar devam ediyor - Haber 18:23: Tekirdağ'da servis minibüsü kamyonla çarpıştı:  5 yaralı - Haber 17:38: Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı - Haber 17:10: Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti - Haberler 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:23: İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti - Haber