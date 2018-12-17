Mut'ta Asayiş Operasyonlarında 5 Tutuklama

Mersin
'in Mut
ilçesinde yapılan asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı, 1 kişi adliyeye sevk edildi.
Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik uygulamaları kapsamında bir ikametten hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan U.Y., kasten adam öldürmek suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan A.K., Vergi Usul Kanunu'na muhalefetten 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan E.A.G., hırsızlık suçundan 9 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası bulunan M.Ö. ve yağma suçundan 11 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası bulunan H.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlçede faaliyet gösteren bir tekel büfe işletmecisi ise, küçük yaştaki çocuğa sigara ve alkol satmaktan 14 bin 357 TL idari yaptırım, TCK 194. maddesi uyarınca 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle adliyeye sevk edildi. - MERSİN
Mersin,Mut
Kaynak: İHA