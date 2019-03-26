Mut'ta Bakla Hasadı Başladı

Mut
ilçesinde son dönemlerde alternatif ürün olarak ekimi yapılan baklanın hasına başlandı.
Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır
, yaptığı açıklamada, şubat ayında ekimi yapılan baklanın hasat döneminin başladığını söyledi.
Hasat sürecinin yaklaşık 45 gün sürmesini beklendiklerini bildiren Bayır, "Üreticilerin alternatif ürün arayışına karşılık bakla ekimi ilçede yaygınlaştı. Bakla piyasa sorunu yaşamayan bir ürün olunca rağbet arttı." dedi.
Üretici Ertan Bağ da daha önce biber ekimi yaptığı arazide son dönemlerde bakla yetiştirmeye başladığını, kilogramının 4 liradan alıcı bulduğunu belirterek, diğer üreticilere de bakla ekmeleri tavsiyesinde bulundu.
Güncel
Kaynak: AA