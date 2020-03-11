Mut'ta bal üreticilerine akasya fidanı dağıtıldı
Mut ilçesinde arı üreticilerini desteklemek, bal verimini arttırmak ve aromasını çeşitlendirmek için arıcılara 10 bin akasya fidanı dağıtıldı.
11.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:54
Mut ilçesinde arı üreticilerini desteklemek, bal verimini arttırmak ve aromasını çeşitlendirmek için arıcılara 10 bin akasya fidanı dağıtıldı.
Mut Kaymakamı Muammer Köken, Mut Orman İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirilen fidan dağıtım töreninde, ilçede arıcılık sektörüne katkı sağlamak için çalıştıklarını belirtti.
Arıcılıkta üretimin kalitenin arttırılması ve çeşitlendirilmesini istediklerini ifade eden Köken, "Ülkemizde arılar, bal üretiminin yanı sıra meyvecilikte, sebzecilikte, diğer bitki türlerinin gelişimi ve çoğalmasında çok büyük katkılar sunmaktadır. Bölgemizdeki meyve yetiştiriciliğinin arıcılıkla desteklenmesi neticesinde, bahçecilikte ürün veriminin artacağı da beklenmektedir." dedi.
Törende, Mut Kaymakamlığı, Orman Genel Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Mut Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı'nın desteğiyle arı üreticilerine 10 bin akasya fidanı dağıtıldı.
Mut Kaymakamı Muammer Köken, Mut Orman İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirilen fidan dağıtım töreninde, ilçede arıcılık sektörüne katkı sağlamak için çalıştıklarını belirtti.
Arıcılıkta üretimin kalitenin arttırılması ve çeşitlendirilmesini istediklerini ifade eden Köken, "Ülkemizde arılar, bal üretiminin yanı sıra meyvecilikte, sebzecilikte, diğer bitki türlerinin gelişimi ve çoğalmasında çok büyük katkılar sunmaktadır. Bölgemizdeki meyve yetiştiriciliğinin arıcılıkla desteklenmesi neticesinde, bahçecilikte ürün veriminin artacağı da beklenmektedir." dedi.
Törende, Mut Kaymakamlığı, Orman Genel Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Mut Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı'nın desteğiyle arı üreticilerine 10 bin akasya fidanı dağıtıldı.
Kaynak: AA
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