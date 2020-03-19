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Mut'ta erik hasadı devam ediyor

Mersin'in Mut ilçesinde hasadı süren erikler, kilogramı 30 liradan alıcı buluyor.

19.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:22
Mersin 'in Mut ilçesinde hasadı süren erikler, kilogramı 30 liradan alıcı buluyor.
İlçe Kaymakamı Muammer Köken, erik yetiştirilen mahalleleri ziyaret ederek, üreticilerle sohbet etti.
Köken, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede iklimin iyi olmasıyla zeytin, kayısı ve eriklerin erken yetiştiğini söyledi.
Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar da ilçede 14 bin dekar alanda erik yetiştirildiğini belirterek, ürünlerin kilogramının 30 liradan satıldığını aktardı. Mut’ta erik hasadı devam ediyor

Kaynak: AA

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Mut'ta erik hasadı devam ediyor
Etiketler : Mersin, Mut, Güncel

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