Mut'ta Hırsızlık Operasyonu

Kaynak: İHA

Mersin'in Mut ilçesinde çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, ilçe genelinde faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda 570 kilo zeytinyağı, oto aküsü ve otodan 100 TL bozuk para çaldığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.Emniyetle ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen M.C.Ç., İ.M. ve E.T. savcılıkça serbest bırakılırken, G.K, S.S. ve Z.Y. çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. - MERSİN