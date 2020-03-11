Mut'ta "İklimin Tarımsal Üretime Etkisi Toplantısı" yapıldı
Mut ilçesinde "İklimin Tarımsal Üretime Etkisi Toplantısı" gerçekleştirildi.
11.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:42
Mut ilçesinde "İklimin Tarımsal Üretime Etkisi Toplantısı" gerçekleştirildi.
Mut Kaymakamı Muammer Köken, Mut Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nunda düzenlenen toplantıda, Mut'un çok özel bir iklime sahip olduğunu belirterek, bu avantajı kullanmak istediklerini kaydetti.
Toplantıda iklimin tarım üzerine etkisi konusunda katılımcılar görüş alışverişinde bulundu.
Mut Kaymakamı Muammer Köken, Mut Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nunda düzenlenen toplantıda, Mut'un çok özel bir iklime sahip olduğunu belirterek, bu avantajı kullanmak istediklerini kaydetti.
Toplantıda iklimin tarım üzerine etkisi konusunda katılımcılar görüş alışverişinde bulundu.
Kaynak: AA
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