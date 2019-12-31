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Mut'ta karla mücadele

Mersin'in Mut ilçesinde karla mücadele aralıksız devam ediyor.

31.12.2019 08:24 | Son Güncelleme: 31.12.2019 08:29 Mut'ta karla mücadele

Mersin'in Mut ilçesinde karla mücadele aralıksız devam ediyor.


İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Buzlanan yolda ilerlemekte güçlük çeken araç sürücülerin imdadına Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti.


3 gün boyunca yoğun kar yağışının, trafik akışını engellememesi için çaba harcayan ekipler, kırsal mahallelerin yollarını 24 saat boyunca kardan temizleyerek tuzlama çalışması yapıyor. 1 tuz sericili, kar bıçaklı kamyon ve 2 greyderden oluşan 10 kişilik karla mücadele ekibi, kar yağışının başladığı andan bu yana çalışma yürütüyor.


Kozlar Yolu, Dağpazarı, Kavaközü, Elmapınarı, Demirkapı, Çivi, Ballı ve Güme mahalle yolları, Ayrıca Güme Mahallesi ile Güldere Karaman ili bağlantı yolu, Göksu Deltasını Sertavula bağlayan Göksu, Işıklar, Kızılalan, Topkaya, Çampınarı, Narlıdere, Güzelyurt ve Gökcetaş mahalleleri sakinlerinin kullandığı Narlıdere (Kertmen) yolunda karla mücadele çalışmaları 24 saat boyunca devam ediyor. - MERSİN


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Kaynak: İHA

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