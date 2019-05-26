Mut'ta kıraathaneye kumar baskını

Mersin
'in Mut
ilçesinde kumar oynarken suçüstü yakalanan 7 kişiye para cezası kesildi, iş yeri sahibi ile araması olan 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, 33 Kıraathanesi isimli iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenleyen polis, 7 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Yapılan kontrolde 52 adet iskambil kağıdı, 47 adet okey taşı ve masa üzerinde 300 lira para ele geçirildi. Ayrıca kapalı alanda sigara içildiği ve alkol sunumu yapıldığı tespit edildi.
7 kişiye kumar oynamaktan para cezası kesildi. Ayrıca, iş yeri sahibi ile basit yaralama suçundan arandığı belirlenen Fatih
Ç. gözaltına alındı. - MERSİN
Mersin
, Mut
, 3. Sayfa
Kaynak: İHA