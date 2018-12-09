Mut'ta Motofest Yarışları Sona Erdi

Mersin
'in Mut
ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen ve iki gün süren Motofest Yarışları sona erdi.
Mut Kale
Mahallesi'nde yapılan, Mut Belediyesi
ve Mut Enduro Motosiklet
Kulübü'nün organize ettiği yarışmaya 3 kategoride 100 sporcu katıldı. MHP
Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli
, Mersin Toroslar
Belediye Başkanı Hamit Tuna
ve Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz
'ın kısa konuşmasının ardından yarışmanın startı verildi.
Çamurlu sahada mücadele eden yarışçılar zor anlar yaşarken bazıları da düşme sonucu yarışı bırakmak zorunda kaldı.
Yarışmada, Büyüklerde birinciye 4 bin, ikinciye 2 bin beş yüz, üçüncüye ise bin beş yüz lira. Gençlerde ise, birinciye 2 bin, ikinciye bin ve üçüncüye ise 500 lira para ödülü verildi. Diğer kategorideki sporculara madalya, zeytin, zeytinyağı ile zeytin fidanı hediye edildi.
Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, etkinliğin ardından tüm sporculara teşekkür ederek ödüllerini dağıttı. - MERSİN
Kale,Mersin,Mut
09 Aralık 2018 Pazar 13:35