20.06.2019 13:37
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Mut'ta sel nedeniyle içme suyunun kullanılmaması istendi

Mut

MERSİN'in Mut ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde yaşanan sel nedeniyle, içme suyu şebekesine çamurlu toprak karıştığı bildirilerek, bu nedenle içme suyunun kullanılmaması istendi.

MERSİN'inMutilçesine bağlıNarlıMahallesi'nde yaşanan sel nedeniyle, içme suyu şebekesine çamurlu toprak karıştığı bildirilerek, bu nedenle içme suyunun kullanılmaması istendi.
Mersin Büyükşehir BelediyesiSu ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Mut Şubesi tarafından yapılan açıklamada, "Narlı Mahallesi'nde meydana gelen sel felaketinden dolayı içme suyu kaynağı bulanık akmaktadır. Gün boyunca ilçemizdeki içme sularının bulanık akacağı beklenmektedir. Şebeke sularının içme suyu olarak kullanılmamasını tavsiye ediyoruz" denildi.
Yetkililer şebekedeki sıkıntılı bölümde tamirin  gerçekleştirildiğini ancak tedbir amaçlı gün içinde içme suyunun kullanılmamasının doğru olacağını bildirdi.


Kaynak: DHA
Narlı,Mut,Güncel

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