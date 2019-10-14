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Mut'ta su değirmeninde un mesaisi

Mersin'in Mut ilçesinde, un öğütme geleneği asırlık su değirmenlerinde sürdürülüyor.

14.10.2019 11:46Mut'ta su değirmeninde un mesaisi
Mersin'in Mut ilçesinde, un öğütme geleneği asırlık su değirmenlerinde sürdürülüyor.
Kravga Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Zehir, ailesinden kalma asırlık su değirmeninde un öğütmeye devam ediyor.
Hem kendine un üreten hem de müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayan Zehir, artan taleplere tek başına yetişmeye çalışıyor.
Zehir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işini severek yaptığını belirterek, "Asırlık su değirmeninin kaybolup gitmemesi için geleneği sürdürmeye çalışıyorum. Burada öğütülen unlarda şifa var. Köylüler de yıllardır doğal un tüketmek için yolumuzu tutuyor. Farklı illerden gelen müşterilerim de var." dedi.
Karaman'dan gelen müşterilerden Remzi Kozan ise daha sağlıklı ve kaliteli olduğu için değirmende öğütülen unu tercih ettiğini söyledi.

Mersin, Mut, Güncel

Kaynak: AA

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