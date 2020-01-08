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Mut'ta ziraat kursunu tamamlayanlar sertifikalarını aldı

Mut Halk Eğitim Merkezince düzenlenen ziraat kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

08.01.2020 14:24 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:30Mut'ta ziraat kursunu tamamlayanlar sertifikalarını aldı
Halk Eğitim Merkezince düzenlenen ziraat kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.
Mut Kaymakamı Muammer Köken, Ortaokulu toplantı salonunda düzenlenen törende, kırsal kalkınmayla ilgili toplumun bilinçlenmesi gerektiğini ve bu anlamda bölgenin önemli olduğunu belirtti.
Köken, ilçede yetiştirilen ürünlerin markalaşmasına önem verdiklerini ve bununla ilgili çalışmalar sürdürdüklerini kaydetti.
İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tuna Mutluyol da kurslardaki amaçlarının tarımda gelişimi arttırmak ve gençlere tarımı sevdirmek olduğunu bildirdi.
Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.

Göksu, Mut, Güncel

Kaynak: AA

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