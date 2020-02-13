Haberler » Güncel » Mut'ta 'zoonoz' hastalıklara karşı kasaplara denetim - Haber

Mut'ta "zoonoz" hastalıklara karşı kasaplara denetim

Mersin'in Mut ilçesinde zabıta ekipleri, zoonoz hastalıklarına karşı kasapları denetledi.

13.02.2020 10:06 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:06Mut'ta
'in ilçesinde zabıta ekipleri, zoonoz hastalıklarına karşı kasapları denetledi.

Mut Belediyesi Müdürü Önder Işık, Belediye Başkanı Volkan Şeker'in talimatıyla denetim ekibi oluşturduklarını belirterek, "Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimi ve zabıta ekiplerimiz, İlçede bulunan kasaplarda insan sağlığı açısında önem arz eden zoonoz hastalıklarının önlenmesi amacıyla kontrol ve denetimlerini sürdürüyoruz" dedi.

Denetimlerde her hangi bir zoonoz hastalık bulgusuna ranstlanmadığı belirtildi. - MERSİN

Volkan Şeker, Zabıta, Mersin, Mut, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:35  Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman? Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
10:00  Seçil Gür kimdir? Seçil Gür kaç yaşında, nereli?
09:35  Cuma mesajları 2020 - En anlamlı Cuma mesajları, resimli Cuma mesajları ve hadisli Cuma mesajları
08:48  Buket Büyükdere kimdir? Buket Büyükdere mesleği ne?
08:46  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 13 Şubat 2020 Milli Piyango
13.02.2020 10:58:14