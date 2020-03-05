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İdlib Mutabakatı sonrası Türkiye açık kapı politikasında geri adım atmayacak

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarınca, Türkiye-Rusya mutabakatının, Türkiye'nin mültecilerin Avrupa'ya geçişi için uygulamaya koyduğu açık kapı politikasında geri adım atmayacağı belirtildi.

05.03.2020 22:04 | Son Güncelleme: 05.03.2020 22:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Moskova'da gerçekleştirilen İdlib zirvesi, göçmen krizinin yaşandığı Avrupa Birliği (AB) tarafından da yakından takip ediliyordu.

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİNDEN ATEŞKES ÇIKTI

Türkiye-Rusya zirvesinde 'ateşkes' ateşkes kararı alındı. Ancak sahada ateşkes sağlansa da, düzensiz göçmenler konusunda AB'ye iyi gelmedi.

MÜLTECİ POLİTİKASINDA GERİ ADIM ATILMAYACAK

TRT Haber'in haberine göre; Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Türkiye-Rusya mutabakatının, Türkiye'nin mülteci politikasında yaptığı değişiklikleri geri almasını gerektirmediğini, Avrupa Birliği'nin 2016 anlaşması kapsamında Türkiye'ye verdiği sözleri tutmadığı gerçeğini değiştirmeyeceğini aktardı.

Avrupa Birliği'nin, Türkiye'ye karşı değil, Türkiye'yle iş birliği içerisinde Suriye'de yaşanan insani krizi sonlandırmak için gerekli adımları atması gerektiği ifade edildi.

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İdlib Mutabakatı sonrası Türkiye açık kapı politikasında geri adım atmayacak

Avrupa Birliği, Türkiye, Rusya, Güncel


5.03.2020 22:39:42