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Müteahhide otoparkta silahlı saldırı: 1 ölü

Antalya'da müteahhit evinin otoparkında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

05.08.2019 13:03
Müteahhide otoparkta silahlı saldırı: 1 ölü
Antalya'da müteahhit evinin otoparkında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerindeki Nazlı apartmanında oturan müteahhit Fatih Mehmet Şirazi (51) apartmanın arkasındaki otoparkta 34 KH 7852 plakalı otomobile binerken silahlı saldırıya uğradı.
Boynundan ve göğsünden iki kurşunla yaralanan Şirazi, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda, olay yerinden kaçan şüphelinin T.Ö olduğu tespit edildi.
Şirazi'nin kaldırıldığı özel hastaneye gelen yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.
Olayın meydana geldiği Nazlı apartmanının müteahhidinin de Fatih Mehmet Şirazi olduğu öğrenildi.

Fatih Mehmet, Çağlayan, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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