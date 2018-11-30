Müteahhidin 228 Bin Lirasının Çalındığı İddiası

30 Kasım 2018 Cuma 12:47



30 Kasım 2018 Cuma 12:47

Antalya'da sattığı evin parasını bankaya yatırmak isteyen müteahhidin 228 bin lirasının kapkaç yöntemiyle çalındığı öne sürüldü.Müteahhit ve galerici Ali Önder, sattığı ev karşılığında aldığı 228 bin lirayı Göksu Mahallesi'ndeki bankaya yatırmak için Altınova Caddesi'ne geldi.Bu sırada arkadan gelen kimliği henüz belirlenemeyen 2 zanlının, kapkaç yöntemiyle Önder'in poşetteki 228 bin lirasını çaldığı iddia edildi.Otomobille kaçtığı belirtilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.