Müteahhit kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Mühahit nasıl yazılır? Müteahhit mi mütahit mi? Müteahhit kelimesinin kökeni nedir? TDK'ya göre müteahhit kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

MÜTEAHHİT NASIL YAZILIR? MÜTAHİT Mİ MÜTEAHHİT Mİ?

TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı "müteahhit" şeklindedir.

TDK sözlüğe göre müteahhit kelimesi "Yüklenici" anlamına gelmektedir.

MÜTEAHHİT İLE ÖRNEK CÜMLELER

"Bundan sonra müteahhit eline çay verenin burnuna karıncalar dolsun!" - Abidin Dino

MÜTEAHHİT KELİME KÖKENİ

Arapça hd kökünden gelen mutaahhid "taahhüt eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taahhud "sözleşme ile bir yükümlülük alma" sözcüğünün tefeul vezni (V) failidir.