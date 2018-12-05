Müteahhitler Birliği ile Boğaziçi Koleji Anlaştı

Protokole göre birliğe üye müteahhitlerden ev alanlar çocuklarını indirimli okutabilecek.

Sakarya Müteahhitler Birliği Başkanı Murat Bayrak, Sakarya Boğaziçi Koleji Kurucusu Fatma Aygün Kahya, Genel Koordinatör Hakan Aldemir, Halkla İlişkiler Sorumlusu Eyüp Sultanhan Atabay ve Müteahhitler Birliği üyelerinin bir araya geldiği toplantıda iki taraf arasında protokol imzalandı.

Sakarya Boğaziçi Koleji Genel Koordinatörü Hakan Aldemir, "Sakarya Boğaziçi Koleji şehrimizde nitelikli eğitim veren önde gelen okullardan biridir. Öğrenci takibi, veli bilgilendirilmesi, ek ders ve etüt imkanları sağlanıp, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde de oldukça iddialı, uzman ve deneyimli öğretmen kadrosuyla eğitim öğretim veren bir okuldur" dedi.

Sakarya Müteahhitler Birliği Başkanı Murat Bayrak, "Boğaziçi Koleji birçok veli ve öğrencinin tercih ettiği gibi bizim de tercih ettiğimiz bir eğitim öğretim yuvası oldu. Müteahhitler Birliği'ne üye müteahhitlerimizden ev alan ailelerimizin çocuklarına Boğaziçi Okullarında %25 indirimli okuma fırsatı oluşturduğumuz için çok mutluyuz"dedi.