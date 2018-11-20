Müteahhitler Rektöre Gittiİ

Sakarya'nın ikinci üniversitesinin rektörü olarak atanan Prof.Dr Mehmet Sarıbıyık müteahhitleri ağırladı. Yeni üniversitenin şehrin eğitimine, sanayisine ve iş dünyasına ciddi katkılar sunacağını ifade eden Müteahhitler Birliği Başkanı Murat Bayrak, "Her zaman olduğu gibi biz müteahhitler işbirliğine varız. Nitelikli istihdam konusunda şehrin sizlerden beklentisi büyük" dedi. Rektör Sarıbıyık ise el birliğiyle güzel işlere imza atacaklarını söyledi

YANINDAYIZ HOCAM

Sakarya Müteahhitler Birliği Başkanı Murat Bayrak ve yönetim kurulu üyeleri Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr.Mehmet Sarıbıyık'ı makamında ziyaret etti.Müteahhitler yeni üniversitenin yeni rektörüne hayırlı olsun temennisinde bulunarak yeni dönemde yanında olduklarını ifade ettiler. Ziyarette Konuşan Başkan Murat Bayrak "Hepimizin ortak paydası Sakarya. Sakarya'da eğitim kalitesi, nitelikli eleman konusunda yeni üniversitemizin ciddi katkıları olacağı kanısındayım. Hocam biz her zaman olduğu gibi üzerimize düşen görevi fazlasıyla yapmaya hazırız. Şehrimize katkı verecek her işte yanınızdayız" dedi.

REKTÖR TEŞEKKÜR ETTİ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof.Dr Mehmet Sarıbıyık "Sizlerin şehrimiz için yaptıklarınızı biliyoruz. Sorumluluk almaktan kaçınmayan, vatanı-milleti için çalışan meslek grubusunuz. Yeni dönemde hep birlikte başarılı işlere imza atacağız. Sakarya'nın daha modern bir kent olması için hepimiz üzerimize düşeni yapacağız. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da eğitim için seferber olacağınıza inancım tam. Ziyaretiniz için çok teşekkür ederim. Birlikte yol yürümekten ve paydaş olmaktan son derece memnunum" dedi.